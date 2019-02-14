В КГГА заявили о критическом состоянии здания Караимской кенасы

Караимская кенаса, что на Ярославовом валу, 7, нуждается в реставрации, поскольку здание разрушается.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он напомнил, что арендатору начиная с 2010 года сообщали о необходимости проведения реставрации здания. С того же года помещение кенасы предоставлялось "Дому актера" в аренду, но с пометкой "к началу реставрации".

"Дом актера" - это арендатор. А здание, помещение котороого они арендуют, - Караимская кенаса - это памятник архитектуры национального значения. Но находится здание на балансе Департамента культуры КГГА. Поэтому мы, как власть, отвечаем за сохранность этого памятника архитектуры. И в момент начала реставрации объединения "Дома актера", вместе со всеми службами, которые там находятся, должны найти себе другие помещения, где смогут в дальнейшем продолжать свою деятельность", - заявил Мондриевский.

Он напомнил, что за все здания-памятники, которые находятся в коммунальной собственности, за их надлежащее содержание ответственность несет КГГА, в том числе, и перед общиной.

По словам Мондриевского, в бюджете заложены средства на завершение разработки проекта реставрации. Окончательную сумму всех работ город получит после проведения необходимых проверок и экспертиз, которыми будут заниматься специалисты из государственных учреждений.

Заместитель председатель КГГА отметил, что мэр Виталий Кличко уже дал поручение решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Мондриевский подчеркнул, что сохранение здания является насущным уже сейчас, а вопрос дальнейшей аренды помещений кенасы будет обработан после завершения реставрации.

Напомним, вопрос о настоятельной необходимости реставрации здания караимской кенасы на ул. Ярославов Вал, 7 встал еще в 2010 году.

Тогда распоряжением КГГА №691 от 2 сентября здание кенасы определено как такое, что требует реставрационно-восстановительных работ.

Уже тогда специалисты оценили состояние здания кенасы, как остро аварийное - лепнина на доме уже начала обваливаться, а само сооружение треснуло на несколько частей.

Справка. Строительство этого религиозного сооружения было завершено в 1902 году. С 1926 года здание передано в пользование просветительских учреждений, здесь был кинотеатр, а с 1981 года разместился республиканский "Дом актера".