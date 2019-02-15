В Киеве изуродовали памятник героям АТО: опубликованы фото

В Святошинском районе Киева облили краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как известно, памятник открыли 15 августа 2017 года в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. Монумент уже не первый раз подвергается атаке. 24 августа 2018 года его облили белой краской.

Как сообщал "Апостроф", ранее вандалы разбили в Хмельницком мемориал героям Небесной сотни и бойцам АТО.