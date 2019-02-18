СМИ обвинили топ-чиновника полиции Киева в крышевании ОПГ

Заместитель начальника уголовного управления ГУНП в Киеве Михаил Швалюк вероятно причастен к деятельности мошеннических и рейдерских ОПГ, действующих в Киеве.

Об этом говорится в материале издания "Vse Media".

В частности, по данным издания, речь идет о более тысячи объектов недвижимости, которые потеряли киевляне и община города за последние три года.

Как напоминают журналисты, 23 октября 2018 года была задержана мошенническая группировка О.Байдакова вместе с нотариусом О.Щупеней, на счету которых сотни фиктивных сделок с недвижимостью умерших киевлян, недвижимостью, находящейся в собственности территориальных общин и другой.

В декабре 2018 года Подольский суд утвердил соглашение о признании вины между прокуратурой и руководителем аппарата Дарницкого суда о том, что последний на основании поддельных решений и постановлений Дарницкого райсуда, используя служебное положение, способствовал отчуждению более восьмидесяти объектов недвижимости.

Журналисты отмечают, что истинные масштабы преступной деятельности этой ОПГ можно понять по копии поддельного постановления, где право собственности только в одном постановлении касается пятнадцати паркомест и трех нежилых помещений.

25 января была раскрыта еще одна группировка мошенников, которая орудует на первичном рынке недвижимости, речь идет о массовых мошеннические сделках с имущественными правами на жилье. Тогда сообщалось о сотнях случаев подобных мошеннических действий, которые уже были осуществлены.

Журналисты отмечают, что замалчивание этой информации Швалюком вероятно свидетельствует о его причастности к этим преступлениям.

Издание считает, что шеф столичного главка полиции Андрей Крищенко должен заинтересоваться деятельностью своего подчиненного и заслушать его объяснения относительно того, чем именно занимается уголовный розыск.

Журналисты убеждены, что Швалюк "и является той ключевой фигурой, связывающей уличные ОПГ (непосредственных исполнителей преступлений с мошенничеством) с лицами, занимающими служебные и властные должности, которые также являются действующими звеньями в цепях мошеннических группировок".

По их мнению именно Швалюк занимается культивацией и проращиванием новых преступных групировок.

"Именно к нему стекается информация со всего города о потенциальных будущих жертв и их недвижимости, он лично руководит этим потоком и перенаправляет отобранную информацию на исполнение в подконтрольных ему мошеннических ОПГ. Именно от него зависит "сырьевая база" преступников", - убеждены журналисты.

Журналисты считают, что комплексно решить вопрос ликвидации опасных ОПГ можно отстранив от выполнения служебных обязанностей Михаила Швалюк. Также издание призывает руководство полиции провести кадровые чистки в уголовном управлении.

"Отдельно надо отметить, что персона Михаила Швалюк просматривается снаружи, неоднократно СМИ освещали события из его жизни, которые несовместимы с занимаемой им должностью, остается вопрос: в чем секрет его профессиональной живучести, кто его покрывает, кому он так нужен?" - спрашивают журналисты.