В Киеве обнаглевшие воры устроили налет на кофейни: опубликовано видео

В Киеве за ночь понедельника, 18 февраля, произошли сразу два ограбления кофеин.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook, публикуя видео, на котором можно заметить преступников.

"18 февраля, около трех утра ограбили кафе недалеко от метро Дорогожичи. Украли две кофемолки. Также известно о краже еще одной кофемолки этой же ночью в кафе на Лепсе. Может кто-то видел людей с кофемолками ночью и запомнил их?" – говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть неизвестных, лица которых скрывают маски. Видно, как преступники взламывают вход в кофейню.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве поймали дерзких молодых грабителей. Они избили мужчину, забрали его сумку и скрылись. Но через час после нападения правоохранителям удалось задержать грабителей.