Как в Индии: в сети показали возмутительные фото утренней электрички в Киеве

Утром во вторник, 19 февраля, в Киеве пассажиры городской электрички, которые не могли попасть внутрь вагонов, цеплялись на них снаружи.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, утренняя электричка не приходила долгое время, а в том составе, который с опозданием все таки прибыл, оказалось недостаточно вагонов.

"Никогда такого не было и вот опять. Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи возмущаются ситуацией.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в Киеве люди выходили на рельсы, протестуя против плохой организации движения городских электричек.