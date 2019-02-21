В Киеве поймали опасного "вора в законе" из Грузии: опубликованы фото и видео

Сотрудники полиции в Киеве задержали гражданина Грузии, неоднократно судимого за тяжелые преступления и известного как криминальный "авторитет", по прозвищу "Тенго Гальский".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, известный в криминальной среде гражданин Грузии был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство. Злоумышленник, несмотря на запрет въезда, прибыл в столицу для перераспределения сфер влияния и контроля преступной деятельности криминальных авторитетов.

Сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений при силовой поддержке спецназовцев столичного главка под процессуальным руководством прокуратуры Киева задержали фигуранта в ходе проведения санкционированного обыска в квартире на проспекте Науки.

Правоохранители установили, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге уголовными "авторитетами" и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 мужчина задерживался правоохранителями в столице, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

"Недавно "Тенго Гальский" прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения" преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Решается вопрос о принудительном возвращении "вора в законе" в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 15 декабря, сотрудники полиции задержали в Киеве криминального "авторитета" по прозвищу "Темо Сухумский".