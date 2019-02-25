В Киеве элитные "герои парковки" устроили флешмоб: фото

В Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места инцидента.

"Это какой-то новый флешмоб Range Rover против пешеходных переходов?" – говорится в подписи к фото.

На снимках действительно видно, что внедорожники стоят прямо на "зебре", полностью перекрывая проход для пешеходов по ней.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.

Кроме того, в Киеве возле Детской клинической больницы №1 водитель автомобиля припарковал его таким образом, что он заблокировал проезд по пандусу для перевозок больных детей на каталках.