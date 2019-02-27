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В Киеве водителя щедро "наградили" за парковку: фото

среда, 27 февраля 2019, 09:16

В сети показали фото "героя парковки" в Киеве, авто которого "наградили" мусором.

Снимок опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

"Утреннее Combo на улице Котельникова, у перехода к детскому садику 601: водитель Daewoo заблокировал выезд с придомовой территории + стоянка возле пешеходного перехода. Какой-то "щедрый" человек не пожалел для него свой мусор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 27 февраля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.

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