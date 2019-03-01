Полиция показала фото матерого вора, пойманного в Киеве

В Киеве задержали серийного грабителя, на счету которого 39 краж на общую сумму 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины, публикуя фото преступника.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, работники полиции установили, что неизвестный "работал" ночью, чтобы не привлекать к себе внимание. И с помощью отвертки попадал в подсобные помещения, откуда забирал вещи, которые можно сбыть на рынке или сдать в ломбард.

"Благодаря камерам видеонаблюдения мы увидели, как злоумышленник с подсобок похищал вещи, а именно: велосипеды, обувь, спортивная одежда, чемоданы, бытовую технику, принадлежности для рыбалки и отдыха. После изучения всех записей мы установили, что преступления совершает один и тот же человек. В ходе отработки информации злоумышленника задержали и доставили в управление полиции. Им оказался 20-летний местный житель", - добавил правоохранитель.

Уточняется, что преступнику грозит до шести лет тюрьмы. На данный момент он находится под домашним арестом.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве поймали дерзких молодых грабителей.