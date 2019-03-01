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Появилось важное предупреждение по поводу скандального Шулявского моста в Киеве

пятница, 01 марта 2019, 15:27

Движение по аварийному Шулявскому мосту в Киеве будет закрыто в связи с проводящимися строительными работами.

Об этом сообщается в Telegram канале "Kyiv LIVE".

Движение по мосту будет перекрыто в ночь с 15 на 16 марта. Как сообщается, через несколько дней там должны развесить новые дорожные знаки для водителей с указаниями, как можно объехать место строительства.

По словам строителей, все дорожные знаки уже готовы и завезены в их производственный городок, который расположен неподалеку от Шулявского моста, на проспекте Победы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве планируют провести полную реконструкцию дорожной развязки около станции метро "Шулявская", а старый Шулявский мост будет снесен.

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