В Киеве банда подростков ограбила онкобольных детей: опубликованы фото

В воскресенье, 3 марта, в супермаркете Киева трое молодых людей разбили ящик для пожертвований онкобольным детям и украли оттуда все деньги.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото преступников.

"В супермаркете Varus, что на улице Перова, 36, вчера (03.03.2019) в 22:15 три местных подростка разбили ящик для благотворительных пожертвований онкобольным детям. Охранник, увидев это, пытался препятствовать хищению денежных средств, за что был избит этими же подростками", - говорится в сообщении.

Позже правоохранителям удалось установить личности грабителей. Ими оказались трое парней 22-х, 16-ти и 17 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекватные грабители устроили драку с полицией. Они оказались свидетелями ДТП.