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В Киеве мужчина покончил с собой в подъезде многоэтажки: трагические подробности, фото и видео

понедельник, 04 марта 2019, 23:52
Фото: Информатор

В понедельник, 4 марта, в Киеве мужчина жутким способом покончил с собой.

Об этом сообщает Информатор.

Так, о ЧП стало известно после того, как по улице Милославской, 31 обнаружили труп мужчины. Тело находилось в одном из подъездов на шестом этаже девятиэтажки. Мужчине на момент смерти было 55 лет.

Впоследствии оказалось, что пожилой мужчина повесился на бельевой веревке, которую привязал к трубе в парадном. К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Прибывшие правоохранители выяснили, что мужчина ранее проживал в квартире на этом же этаже со своей женой. Но несколько лет назад они развелись. Что стало причиной такого поступка - неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина покончил с собой из-за проблем на работе.

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