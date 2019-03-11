РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

20:30
В Киеве мужчина на вокзале лег под поезд: фото и подробности страшного ЧП
20:02
Под Херсоном поймали дезертира, который служил оккупантам
19:44
Умер выдающийся украинский дипломат: фото и биография
19:30
Лучший клуб мира объявил имя нового-старого тренера
19:20
Названы фамилии россиян, которых накажут за агрессию в Керченском проливе
18:59
Сильный ветер и снег: синоптики предупредили о непогоде в Украине
18:37
Facebook подал в суд на разработчиков из Украины: в чем их обвиняют
18:30
Ветер против: в сети посмеялись над полетом предвыборной палатки
18:14
​Стало известно, какими будут отношения Украины с МВФ после выборов: прогноз
18:08
В России схватили активиста, который "похоронил" Путина
18:03
Обеспечила стабильность: в СМИ рассказали о пользе формулы "Роттердам+"
18:00
Гороскоп на завтра: Скорпионам не планировать, а Козерогам не лениться
Все новости

В Киеве мужчина на вокзале лег под поезд: фото и подробности страшного ЧП

понедельник, 11 марта 2019, 20:30
Фото: Информатор

В понедельник, 11 марта, в Киеве, на Центральном железнодорожном вокзале произошел смертельный инцидент: мужчина попал под поезд, в результате чего состав оторвал ему голову.

Об этом сообщает Информатор.

Так, поезд, следовавший из Мариуполя наехал на погибшего на 10 пути вокзала, когда отправлялся в депо. Во время начала движения состава, мужчина стоял на перроне, но как только транспорт приблизился к нему, внезапно лег на рельсы. Поезд уже не мог остановиться, наехал на погибшего и оторвал ему голову.

На данный момент не исключается, что мужчина совершил суицид. На вид погибшему около 50-60 лет. Его личность пока не установлена.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове мужчина бросился под поезд метро.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: