В Киеве мужчина на вокзале лег под поезд: фото и подробности страшного ЧП

В понедельник, 11 марта, в Киеве, на Центральном железнодорожном вокзале произошел смертельный инцидент: мужчина попал под поезд, в результате чего состав оторвал ему голову.

Об этом сообщает Информатор.

Так, поезд, следовавший из Мариуполя наехал на погибшего на 10 пути вокзала, когда отправлялся в депо. Во время начала движения состава, мужчина стоял на перроне, но как только транспорт приблизился к нему, внезапно лег на рельсы. Поезд уже не мог остановиться, наехал на погибшего и оторвал ему голову.

На данный момент не исключается, что мужчина совершил суицид. На вид погибшему около 50-60 лет. Его личность пока не установлена.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове мужчина бросился под поезд метро.