В Киеве произошло серьезное ЧП с трамваем: опубликовано видео

В среду, 13 марта, в Киеве произошло ЧП: трамвай сошел с рельсов.

Об этом сообщает Kyiv LIVE в Telegram, публикуя видео с места ЧП.

"На Борщаговке утро началось не очень((( Опять сошел с рельсов трамвай, на этот раз в сторону вокзала. Неизвестно, на сколько затянется восстановления движения, поэтому планируйте свое время", - говорится в подписи к кадрам.

На видео видно, как на месте работает спецтехника, которой предстоит вернуть трамвай снова на рельсы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве сразу два трамвая сошли с рельсов: один на Шевченковской площади, второй – на площади Победы. При этом, жители столице не смогли удержаться от саркастических комментариев по этому поводу.

Также трамвай ранее сошел с рельсов и на перекрестке улиц Григоренко и Ахматовой.