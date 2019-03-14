Уже не первый случай: ловкий мошенник засветился на видео за "работой" в Киеве

В Киеве промышляет дерзкий аферист, который ловко обманул кассиров обменных пунктов в нескольких районах.

Соответствующее видео, на котором "засветился" мошенник, опубликовал "Киев оперативный".

"Молодой человек купил доллары в пункте обмена валют на Оболони. Потом очень любезно уговорил кассира поменять часть обмененных денег мелкими купюрами. Пока девушка искала - подмял часть купюр. В итоге - минус 500$. Кстати, это уже не первый случай с этим молодым человеком. "Засветился" в разных районах Киева", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве промышляет культурный аферист, который очень любит носить галстук. Также в сети рассказали о новой схеме мошенников, которые обманывают пожилых женщин.