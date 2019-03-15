"Приятного" аппетита: в сети показали фото "вкусной" экзотики в супермаркете Киева

В сети опубликовали фото из киевского супермаркета, где покупателям предлагают приобрести испорченный товар.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Гнилые бананы с плесенью заметили в супермаркете АТБ по адресу улица Юрия Гагарина, 12/1.

"В АТБ на Гагарина бананы продают сразу с пенициллином! З - забота!", - написали в социальной сети и опубликовали фото.

Напомним, в одном из магазинов в оккупированном Россией Крыму в городе Севастополь продавали хлеб с тараканом.

Как сообщал "Апостроф", сеть возмутили гнилые овощи в известном супермаркете в Киеве.

Также в интернете разместили фото "мясных овощей" из магазина в Харькове. Посетители заметили, что овощи на прилавке сплошь покрыты насекомыми.