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В Киеве ревнивец устроил людям огненную ловушку: фото и видео с места ЧП

среда, 27 марта 2019, 20:18

В Киеве ревнивец устроил серьезный пожар и едва не сжег заживо троих детей и женщину.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

"Серьезный пожар вспыхнул на 7 этаже сразу в двух квартирах на Сержа Лифаря, 11. Возгорание произошло в коридоре, а потому пути отхода людям, которые находились в квартире, были заблокированы. Всех жителей эвакуировали спасатели с помощью пожарной лестницы", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в двух квартирах, которые оказались в огне, находились трое детей и женщина, никто не пострадал.

Позже выяснилось, что это был поджог. Ревнивый бывший парень решил отомстить своей девушке, хозяйке одной из квартир. Поджигателя задержали.

Как сообщал "Апостроф", появились видео с высоты птичьего полета мощного пожара в центре Харькова.

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