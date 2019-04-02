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В сети разгорелся громкий скандал из-за эротики со студентками КПИ: фото и видео

вторник, 02 апреля 2019, 22:59

Пользователей сети возмутили конкурсные снимки студенток Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ).

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Для конкурса красоты в КПИ девушки сделали фотографии в пикантных позах в нижнем белье и с плетями. Отмечают, что участвовали даже некоторые несовершеннолетние студентки. Снимки опубликовали на странице "Fmfstudrada" в социальной сети Instagram.

В интернете пользователи по-разному отреагировали на событие в институте. Некоторые осудили конкурс и откровенные фото для него, а другим затея студентов пришла по душе.

В издании "Обозреватель" отметили, что целью конкурса было показать, что красивые девушки не обязательно должны быть глупыми.

"Мероприятие проводится по всему ВУЗу. Каждый факультет устраивает свою "Мисс", потом победительница идет на "Королеву". Администрация не принимает участия, так как мероприятие организовывает студенческий совет", – рассказала участница мероприятия Полина Тсутевич.

По ее словам, тематика провокационной фотосессии со связываниями имеет отношение к сессиями. Девушки представляли физико-математический факультет, который является одним из самых строгих в КПИ.

"Основа тематики – "Добро пожаловать в ад". Наш факультет никогда не выделялся. Девочки довольно скромные и замкнутые в себе. Было несовершеннолетних пару девочек. Когда это все выкладывалось, обсуждалось с ними. Никто насильно не заставлял, говоря: "раздевайтесь, не раздевайтесь". В исходниках есть фотографии, где они завернутые в ткань", – пояснила участница.

По словам девушки, в промо-ролике не было ничего такого, что напоминало бы "порно". Она также рассказала, что фотосессия парней была не такой резонансной, потому что спрос на "Мисс" гораздо больше.

"Чем мы занимаемся в свободное время – это наш личный вопрос. Главной целью было доказать, что если девушка красивая, то она не обязательно глупая. У нас будет интеллектуальный конкурс, где будут сложные задачи. Даже условия не все зрители поймут", – добавила Тсутевич.

Как сообщал "Апостроф", в сети бурно отреагировали на видео конкурса "Мисс-Горловка-2018".

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