В Киеве неадекватный вор с собакой напал на полицейских: видео и подробности печального ЧП

В Киеве вор натравил своего пса на полицейских, приехавших задерживать его после ограбления.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя видео с места ЧП.

"На Жолудева пьяный мужчина украл какие-то вещи, проходящий мимо мужчина пытался его ловить, но его укусила собака вора. Он вызвал полицию, приехали правоохранители", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП полицейские, сначала полюбовно предлагали грабителю привязать собаку, но хозяин отказался. После этого собака набросилась еще и полицейского, укусив его.

В конечном итоге собаку застрелили, а пьяного грабителя задержали тут же на месте инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве приключилась жуткая история с участием полицейских.