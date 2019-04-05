В детсаду под Киевом произошло опасное ЧП: опубликовано фото

Под Киевом (Гостомель) на территории детского сада произошел вопиющий инцидент: на детской площадке асфальт ушел под землю.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места ЧП.

"В Гостомеле часть детской площадки ушла под землю. Говорят, что рядом недавно работали коммунальщики. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 18 ноября на улице Тропинина в микрорайоне Татарка пожарная машина провалилась в яму.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, проходящую под дорогой. В результате ЧП под асфальт провалилась машина такси. Улицу полностью залило горячей водой, в результате чего поднялся густой туман. Движение по дороге полностью остановилось. Позже на месте прорыва ремонтники обнаружили дополнительные повреждения, которые могут привести к новой аварии.