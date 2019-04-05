РУС. | УКР.

пятница, 5 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

5 апреля

16:41
"Нафтогаз" занял неожиданную позицию по зарплате Коболева
16:35
В семье одного из лучших футболистов мира произошли серьезные неприятности
16:29
В Испании при взрыве обрушилась часть жилой многоэтажки: опубликованы видео
16:20
Собчак отреагировала на обвинения Волочковой
16:15
В детсаду под Киевом произошло опасное ЧП: опубликовано фото
15:58
В Крыму уже вовсю готовятся к 9 мая: сети повеселили фото жены "Гоблина" и местных "гениев" сцены
15:55
Свитолина поборется за необычный приз на выставочном турнире
15:43
Аналитики назвали два сценария Кремля на выборах в Украине
15:38
Стало известно, кому достанется наследство умершего Данелии
15:35
​Всемирный банк дал печальный прогноз по Украине
15:17
Битва анализов: у Порошенко выдвинули претензии к Зеленскому
15:05
Добавило десяток лет: Тина Кароль нарвалась на критику из-за платья
Все новости

В детсаду под Киевом произошло опасное ЧП: опубликовано фото

пятница, 05 апреля 2019, 16:15

Под Киевом (Гостомель) на территории детского сада произошел вопиющий инцидент: на детской площадке асфальт ушел под землю.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места ЧП.

"В Гостомеле часть детской площадки ушла под землю. Говорят, что рядом недавно работали коммунальщики. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 18 ноября на улице Тропинина в микрорайоне Татарка пожарная машина провалилась в яму.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, проходящую под дорогой. В результате ЧП под асфальт провалилась машина такси. Улицу полностью залило горячей водой, в результате чего поднялся густой туман. Движение по дороге полностью остановилось. Позже на месте прорыва ремонтники обнаружили дополнительные повреждения, которые могут привести к новой аварии.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: