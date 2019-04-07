​Экс-нардепа с погоней задержали пьяным в Киеве: фото и видео

Экс-депутат от "Батькивщины" Игорь Скоcар, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, пытался убежать от полиции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Так, на Столичном шоссе в Киеве патрульными "Кобры" был остановлен автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения. Водитель имел все признаки алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер Драгер - 2.39 промилле, что является в 22 раза выше нормы.

Как впоследствии оказалось, мужчина, сидевший за рулем, является депутатом Верховной Рады прошлого созыва. Он предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара. На руководителя составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Игорь Скосар в 2012 году был избран нардепом от "Батькивщины" по № 58 в избирательном списке. Однако, имел статус беспартийного.

Вместе с "регионалами" и коммунистами стал одним из 148 депутатов украинского парламента, подписавшие продиктовано из Москвы обращение в Сейм Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события на Волыни 1942-1944 годов.

В 2013-м вышел из фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Как сообщал "Апостроф", пьяный депутат Макаровского районного совета Матвей Евсеенко устроил в Киеве ДТП со стрельбой и погоней.