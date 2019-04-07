РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 апреля

13:06
Референдум? Топ-чиновница Путина родом из Украины проговорилась о захвате Крыма
13:02
65 лет Джеки Чану: лучшие цитаты актера
12:40
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Барселона: расписание трансляций
12:40
К президентству не готов: Гриценко повеселил сеть откровенным разговором с Зеленским
12:14
В Киеве активиста увезли в полицию за распространение листовок против Зеленского: видео
11:52
Благовещение Пресвятой Богородицы: открытки, стихи, фото и видео-поздравления
11:50
В Англии назвали сроки возвращения в строй лидера сборной Украины
11:32
Осколки по всей дороге: видео страшного ДТП в Киеве шокировало сеть
11:30
Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе: опубликованы фото
11:15
17-летняя украинская теннисистка завоевала третий титул в карьере
10:59
Зеленскому сделали строгое предупреждение о третьем Майдане
10:55
Авиация Трампа "сбросила" ядерные бомбы на Россию: мощные фото учений
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве активиста увезли в полицию за распространение листовок против Зеленского: видео

воскресенье, 07 апреля 2019, 12:14

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве полиция привезла в отделение активиста Леонида Овчаренко, который раздавал агитационные листовки с призывом не голосовать на президентских выборах за кандидата Владимира Зеленского.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал сам Овчаренко.

Правоохранители привезли его в участок после того, как на Майдане Незалежности установили общественную агитационную палатку. Всем желающим предлагали взять листовки для распространения, где написали информацию о Владимире Зеленском, указав в негативном ключе, какими последствиями может оказаться для Украины его президентство.

Активист Овчаренко также участвовал в агитации и полиция привезла его в участок.

"Я до сих пор не задержан. Участок Прорезная, 12б. Больше часа в отделении, но до сих пор ни записи в журнале, ни протокола о задержании. Шьют злостное неповиновение полиции. Хотя конечно никакого неповиновения не было. И задержания не было. Ведь меня просто "пригласили на беседу", - написал он.

Отметим, что в Украине запрещена раздача агитационных материалов до официального объявления второго тура президентских выборов. Исходя из этого, у правоохранителей была формальная причина для задержания активиста.

Мнение пользователей сети о ситуации с активистом разделилось.

Как сообщал "Апостроф", тема президентских дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не прекращает вызывать широкий резонанс в социальных сетях: теперь объектом шуток и фотожаб стали анализы двух кандидатов.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: