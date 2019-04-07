В Киеве активиста увезли в полицию за распространение листовок против Зеленского: видео

В воскресенье, 7 апреля, в Киеве полиция привезла в отделение активиста Леонида Овчаренко, который раздавал агитационные листовки с призывом не голосовать на президентских выборах за кандидата Владимира Зеленского.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал сам Овчаренко.

Правоохранители привезли его в участок после того, как на Майдане Незалежности установили общественную агитационную палатку. Всем желающим предлагали взять листовки для распространения, где написали информацию о Владимире Зеленском, указав в негативном ключе, какими последствиями может оказаться для Украины его президентство.

Активист Овчаренко также участвовал в агитации и полиция привезла его в участок.



"Я до сих пор не задержан. Участок Прорезная, 12б. Больше часа в отделении, но до сих пор ни записи в журнале, ни протокола о задержании. Шьют злостное неповиновение полиции. Хотя конечно никакого неповиновения не было. И задержания не было. Ведь меня просто "пригласили на беседу", - написал он.

Отметим, что в Украине запрещена раздача агитационных материалов до официального объявления второго тура президентских выборов. Исходя из этого, у правоохранителей была формальная причина для задержания активиста.

Мнение пользователей сети о ситуации с активистом разделилось.

Как сообщал "Апостроф", тема президентских дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не прекращает вызывать широкий резонанс в социальных сетях: теперь объектом шуток и фотожаб стали анализы двух кандидатов.