Под Киевом трагически погиб известный бизнесмен и волонтер: фото

Под Киевом в страшной мотоаварии погиб известный бизнесмен и волонтер Владимир Слабовский.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров - добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии", батальону "Донбасс". Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко, Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА "Аратта" - включая мини-трактор для оборудования передовых позиций", - написал он.

Журналист уточнил, что в свое время у Слабовского был бизнес в Донецке.

"Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами. Бойцам он всегда говорил: "Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о гибели известного волонтера Леонида Краснопольского.