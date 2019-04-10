В Киеве произошла массовая драка возле известного ночного клуба: фото

В Киеве произошла массовая драка возле концерт-холла Stereo Plaza.

Об этом сообщает Обозреватель.

Уточняется, что в среду, 10 апреля, на проспекте Лобановского, 119.

"На микроавтобусе подъехало несколько десятков человек, которые ворвались внутрь и начали все крушить. Затем налетчики разбежались по району", – пишет издание.

При этом, в полиции журналистам подтвердили информацию о нападении на клуб.

"Есть информация, что неизвестные разлили какую-то краску. На место выехали наши группы. Все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.

Позже выяснилось, что вначале группа неизвестных молодых людей бросила на территорию Stereo Plaza взрывпакеты.

"Оттуда их начали поливать из шланга. Потом выбежала еще одна группа людей и началась потасовка", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в метро Киева устроили жестокую драку.