РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

10 апреля

19:00
Аваков впервые публично выступил против Порошенко
18:52
Легендарный баскетболист объявил о звершении карьеры
18:41
​В Украине взломали популярную систему оплаты: при чем здесь Зеленский
18:38
В сети запаниковали из-за новой катастрофы у боевиков на Донбассе
18:34
Украинцы должны быть уверены, что президентом не станет наркозависимый – Порошенко
18:16
Активисты рассказали о рисках запуска речного пути от Балтийского до Черного моря Е40
18:10
Известный украинский актер тайно женился: фото со свадьбы
18:07
Астрофизики опубликовали первое в истории фото черной дыры
18:02
В России уже третий раз "умер" Путин: опубликовано новое фото
17:54
В сети опубликовали список достижений Порошенко в алфавитном порядке
17:48
Ни копейки: Порошенко сделал заявление о стоимости анализов VADA
17:42
​МВФ посчитал, сколько денег Украине понадобится в 2019 году
Все новости

В Киеве произошла массовая драка возле известного ночного клуба: фото

среда, 10 апреля 2019, 17:41

В Киеве произошла массовая драка возле концерт-холла Stereo Plaza.

Об этом сообщает Обозреватель.

Уточняется, что в среду, 10 апреля, на проспекте Лобановского, 119.

"На микроавтобусе подъехало несколько десятков человек, которые ворвались внутрь и начали все крушить. Затем налетчики разбежались по району", – пишет издание.

При этом, в полиции журналистам подтвердили информацию о нападении на клуб.

"Есть информация, что неизвестные разлили какую-то краску. На место выехали наши группы. Все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.

Позже выяснилось, что вначале группа неизвестных молодых людей бросила на территорию Stereo Plaza взрывпакеты.

"Оттуда их начали поливать из шланга. Потом выбежала еще одна группа людей и началась потасовка", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в метро Киева устроили жестокую драку.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: