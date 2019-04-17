Киевлян повеселил новый асфальтный стартап: фото

Киевлян одновременно рассмешил и удивил новый способ асфальтирования дороги в Деснянском районе столицы.

Соответствующие фото опубликованы на странице Киев оперативный в Facebook.

"Просто ж технология такая, правда? КП ШЕУ Деснянского района, улица Крайняя", - говорится в подписи к фото.

На снимках видно, как работники дорожной службы ремонтируют асфальт, который утопает в воде.

В сети тут же стали комментировать "ноу-хау".

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей интернета возмутили фотографии ремонта дороги в Чернигове, поскольку ямы коммунальщики просто закладывали кирпичами и брусчаткой.

Кроме того, в Лубнах Полтавской области дыры в асфальте "ремонтируют" тротуарной плиткой, что вызвало сильное негодование пользователей сети.

Также стало известно, что видеоролик, на котором показано состояние дороги "Чугуев-Меловое" под Харьковом, вызвал бурные обсуждения в соцсетях.