Хорошо погуляли на Пасху: в сети показали фото необычной находки в реке под Киевом

Под Киевом произошло серьезное ЧП: в реке утонул автомобиль.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Вот что можно встретить утром после праздников. Улица Вербная, Бровары", - говорится в подписи к снимку.

На фото видно, что в реке находится автомобиль, который полностью утонул в водоеме.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Черниговом водитель фуры сбил насмерть женщину и утонул сам. Водитель грузовика потерял управление как раз в тот момент, когда сбил велосипедистку, после чего и упал в реку.

Также утром в воскресенье, 22 апреля, во Львове автомобиль Lexus въехал в заднюю часть автобуса, двигавшегося впереди него. Один человек погиб.