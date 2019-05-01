В Киеве пьяный водитель напал с ножом на полицейского: фото

В среду, 1 мая, в Киеве произошло резонансное ЧП: пьяный водитель автомобиля напал на полицейского с ножом и ранил его.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

Как передает издание, инцидент произошел на Лесном проспекте, 13. Здесь и заметили пьяного лихача за рулем авто полицейские. На него копы обратили внимание из-за странной манеры вождения и начали преследовать, дабы остановить автомобилиста и понять, в чем причина.

Автомобилист на требование правоохранителей остановился. В какой-то момент во время выяснения всех обстоятельств, лихач достал нож и нанес ранения полицейскому.

Его задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяные хулиганы напали на полицейских. Они сначала принялись крушить чужие авто, после чего набросились с кулаками на копов.