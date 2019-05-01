RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 мая

23:55
Барселона - Ливерпуль: видео голов
23:55
В Украине существенно подорожал борщевой набор: как изменились цены
23:48
"Барселона" уничтожила "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
23:42
7 ударов в живот: стало известно о вопиющем ЧП в деле известного активиста
23:26
В Киеве пьяный водитель напал с ножом на полицейского: фото
22:53
Пользователи Instagram в Украине и мире сообщают о проблемах: что известно
22:37
В Украине на первое мая выпал снег: опубликованы фото
22:18
В США Зеленскому сделали опасное предупреждение по Донбассу
21:58
В Днепре копы спасли от смерти отчаявшегося парня: фото героев
21:31
В Киеве Nissan и Lexus устроили жесткое ДТП на мосту: фото и видео
21:10
США и Россия повздорили из-за Венесуэлы: военная операция возможна
20:53
Барселона - Ливерпуль: стартовые составы
Все новости

В Киеве пьяный водитель напал с ножом на полицейского: фото

среда, 01 мая 2019, 23:26
переглянути новину українською

В среду, 1 мая, в Киеве произошло резонансное ЧП: пьяный водитель автомобиля напал на полицейского с ножом и ранил его.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

Как передает издание, инцидент произошел на Лесном проспекте, 13. Здесь и заметили пьяного лихача за рулем авто полицейские. На него копы обратили внимание из-за странной манеры вождения и начали преследовать, дабы остановить автомобилиста и понять, в чем причина.

Автомобилист на требование правоохранителей остановился. В какой-то момент во время выяснения всех обстоятельств, лихач достал нож и нанес ранения полицейскому.

Его задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяные хулиганы напали на полицейских. Они сначала принялись крушить чужие авто, после чего набросились с кулаками на копов.

Новости

1 мая

23:55
В Украине существенно подорожал борщевой набор: как изменились цены
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: