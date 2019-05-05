В Киеве снесут мост через Днепр

В Киеве демонтируют мост через Днепр, по которому уже 18 лет запрещено любое движение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Речь идет о вантовом мосту через Днепр, который находится в аварийном состоянии. Его уже готовят к сносу, но уберут лишь после 2020 года.

Там также установили новые ограничительные знаки и ограждения. Это связано с переносом инженерных сетей, которые сейчас расположены под мостом. Также эти работы по сути являются подготовкой к строительству заезда на Подольско-Воскресенский мостовой переход со стороны улицы Верхний Вал.

Вантовый мост, который начал эксплуатироваться еще в 1963 году, был признан аварийным в 2001 году. Именно с этого года движение любого транспорта по нему было запрещено. А в 2008 году было принято решение также запретить движение по мосту и для пешеходов. Спустя еще четыре года было принято решение о демонтаже моста, однако подготовительные работы в этом направлении начались только сейчас.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографию проблемной зоны дороги на Дарницком мосту в Киеве.