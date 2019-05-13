Киев и область предупредили о надвигающемся урагане

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"В ближайшие 2 часа и до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

Отметим, что во вторник, 14 мая, в Украине отмечается переменная облачность. В частности, в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура предполагается ночью 8-13°, днем 20-25°, в западных областях 15-20°.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.