RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 мая

17:44
Мне жаль: Могилевская объяснила эротические фото в сети
17:43
В Кабмине рассказал, что будет с монетизацией льгот: кому ждать изменений
17:37
США - Финляндия 2-1: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
17:37
В школе под Житомиром распылили неизвестный газ: есть пострадавшие
17:29
Появились подробности убийства сына одного из главарей ДНР
17:28
Россия - Чехия 1-0: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
17:20
В Украине ввели запрет на популярный иммуномодулятор: в чем причина
17:18
Разочарование: финал "Игры престолов" собирает худшие оценки
17:05
Зеленский показал украинцам мирное послание от религиозных лидеров
17:00
Гороскоп на завтра: Овнов могут обокрасть, а Скорпионы столкнутся с завистниками
16:51
На Столичном шоссе в Киеве задержали пьяным скандального экс-нардепа
16:44
Куда движется гривна: фото обменников Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Киев и область предупредили о надвигающемся урагане

понедельник, 13 мая 2019, 16:13
переглянути новину українською

В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"В ближайшие 2 часа и до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

Отметим, что во вторник, 14 мая, в Украине отмечается переменная облачность. В частности, в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура предполагается ночью 8-13°, днем 20-25°, в западных областях 15-20°.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: