RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
14:23
Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве
14:21
У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Евробляхеры" устроили в центре Киева транспортный коллапс: фото, видео и карта пробок

среда, 15 мая 2019, 10:24
переглянути новину українською

15 мая в Киеве в правительственном квартале собрались сотни автомобилей с иностранной регистрацией. Здесь владельцы "евроблях" припарковались по обе стороны проезжей части, заняв территорию от Мариинского парка и до Кабмина.

Как сообщает "Информатор", а

Напомним, что с 25 мая в Украине вступит в силу целый ряд ограничений и штрафов для владельцев автомобилей с европейской регистрацией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 1 мая украинская нацполиция сможет проверять, кто и когда ввез в страну автомобиль на иностранных номерах, и останавливать нарушителей.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: