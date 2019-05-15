"Евробляхеры" устроили в центре Киева транспортный коллапс: фото, видео и карта пробок

15 мая в Киеве в правительственном квартале собрались сотни автомобилей с иностранной регистрацией. Здесь владельцы "евроблях" припарковались по обе стороны проезжей части, заняв территорию от Мариинского парка и до Кабмина.

Как сообщает "Информатор", а

Напомним, что с 25 мая в Украине вступит в силу целый ряд ограничений и штрафов для владельцев автомобилей с европейской регистрацией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 1 мая украинская нацполиция сможет проверять, кто и когда ввез в страну автомобиль на иностранных номерах, и останавливать нарушителей.