​Гости к инаугурации? На дороге в Киеве заметили НЛО

В субботу, 18 мая, на столичной дороге заметили неопределенный летающий объект, движущийся не своим ходом, а с помощью эвакуатора.

Соответствующие фото публикует Krazy Virus в Telegram-канале.

Автор поста не указал, где именно был замечен неопознанный объект.

"Так Госавиаинспекции запретила использование воздушного пространства)))", "С Олд Кар Ленда везут", - комментируют снимок пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля в Киеве горожане заметили неопределенный летающий объект, движущийся не своим ходом, а с помощью эвакуатора.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Киеве в районе станции метро "Почайна" был замечен странный объект, похожий на "летающую тарелку". Интересно то, что "неопознанный летающий объект" перевозил эвакуатор.