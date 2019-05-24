Банда воров в Киеве ограбила водителя авто на полмиллиона: опубликованы фото

В Киеве преступники украли из автомобиля полмиллиона гривен, однако полиция вскоре поймала воров.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского. Там неизвестные молодые люди на черной машине марки Mercedes похитили из авто мужчины 500 тысяч гривен.

"Ясно же, что не просто так полезли, а знали, что там находится", - уточнили в ресурсе.

Также там отметили, что в ходе оперативного плана "Перехват" правоохранители задержали злоумышленников по адресу улица Петра Панча, 3.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области недалеко от села Острая Могила неизвестные напали на легковой автомобиль передвижного отделения "Укрпочты" и украли деньги, которые предназначались для пенсий.