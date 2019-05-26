"Герой парковки" устроил серьезную пробку в Киеве: фото

В Киеве наглый "герой парковки" устроил коллапс на дороге, который привел к масштабной пробке.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места инцидента.

"Киев. Вся Лукьяновка стоит. Гражданин на Тойота неудобно встал на рельсах. Что делать пилоту трамвая?" – задаются вопросом в подписи к фото, который больше выглядит как риторический.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.