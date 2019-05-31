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​Велодень-2019: движение в Киеве будет перекрыто, опубликована схема

пятница, 31 мая 2019, 17:57
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В субботу, 1 июня, в столице состоится Всеукраинский велодень.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Тысячи велосипедистов соберутся на Софийской площади и проедут парадом по центру столицы.

"Участники велодня планируют привлечь внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистами", - говорится в сообщении.

Начнется акция в 10:00 с традиционного группового фото на Софийской площади. После чего, в 11:00, велосипедисты двинутся по маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирский спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

Программа Велодня продолжится велофестивалем в парке "Муромец". Там проведут лекции относительно оказания первой домедицинской помощи, гонки для детей от 2 до 12 лет, гонки для взрослых, велосипедный квест, конкурсы, розыгрыши подарков и велосипеда, будут играть музыкальные группы "Гражданин Топинамбур" и "The Вйо". В парке "Муромец" также обустроят детскую зону творчества, ретроуголок, лекторий, фотозоны, фудкорт.

На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре Киева.

С 10:30 до 13:00 - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Объезд: с Вознесенского спуска в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также улица Крещатик будет перекрыта 1 июня в рамках проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19 : 00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

С 11:20 до 13:30 - планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

Объезд: через ул. Электриков. Будет перекрыто заезд с ул. Набережно-Рыбацкой на Северный мост.

Кроме того, в связи с проведением мероприятия изменит движение общественный транспорт.

Как сообщал "Апостроф", 2 сентября в Киеве и Киевской области прошли велосипедные соревнования.

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