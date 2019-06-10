​В Киеве поймали "на горячем" бывалых квартирных воров: фото

Правоохранители на бульваре Гавела в столице задержали двух квартирных воров, которые как раз собирались ограбить квартиру.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Эти два ценителя бейсболок в доме на бульваре Гавела, 38, пытались ограбить квартиру. Были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления. Один из них, тот что с сигаретой, вышел из тюрьмы неделю назад. А вообще, они оба ранее были осуждены за кражи. Такие вот мальчишки", - говорится в сообщении.

Пользователи Facebook под постом написали, что этих "героев" неоднократно замечали в поездах. Злоумышленники, очевидно, метили квартиры для будущих преступлений.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники столичной полиции задержали вора, который попытался украсть велосипед.