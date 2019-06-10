​Выпал из авто: появились фото и подробности смертельного ДТП в Киеве

10 июня на Троещине в столице случилось жуткое ДТП, вследствие которого погиб молодой мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Как это было: история одной аварии. Молодой парень, 26 лет, летел на Сеате по Курбаса: влетел в отбойник. Выбило колесо, которое зашло аж за ограждение трамвая", - говорится в сообщении.

Авто, проехав еще около 200 метров без колеса, зацепило ограждение. Проехав на бешеной скорости еще метров 50, водитель вылетел из авто и ударился головой об асфальт.

Когда приехала скорая, мужчина еще дышал. Умер, не приходя в сознание, по дороге в больницу. У погибшего констатировали открытую черепно-мозговую травму, переломы основания и свода черепа и тд.

Как сообщал "Апостроф", вечером в воскресенье, 9 июня, в результате дорожной аварии под Тростянцом, Сумской области, погибло два человека: один из них – заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко.