RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 июня

18:53
​В "Батькивщине" назвали вторую пятерку списка кандидатов в депутаты на выборы
18:38
Лобода поскандалила с топ-певцом России: после матерной перепалки они не дружат даже в Instagram
18:35
​Экокатастрофа на реке Рось: в ГСЧС сделали заявление по состоянию питьевой воды
18:20
Украина - Италия: прогноз букмекеров на 1/2 финала чемпионата мира
18:03
ГБР открыла дело по нарушениям Николаевской таможни в период руководства Резника
17:59
​Выпал из авто: появились фото и подробности смертельного ДТП в Киеве
17:48
​Киев вошел в ТОП-15 влиятельного антирейтинга: подробности
17:47
Что едят футболисты: в сборной Украины раскрыли секреты рациона
17:33
Представитель Зеленского Герус привлек фейковых экспертов по вопросу энергореформы - блогер
17:29
​Не слуги к хозяину: Зеленский записал видео накануне важнейшего суда по выборам
17:00
Гороскоп на завтра: Львы будут слишком эмоциональны, а Водолеев ждут разочарования
16:57
Суд принял решение по полицейскому, который сбил ребенка на "зебре"
Все новости

​Выпал из авто: появились фото и подробности смертельного ДТП в Киеве

понедельник, 10 июня 2019, 17:59
переглянути новину українською

10 июня на Троещине в столице случилось жуткое ДТП, вследствие которого погиб молодой мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Как это было: история одной аварии. Молодой парень, 26 лет, летел на Сеате по Курбаса: влетел в отбойник. Выбило колесо, которое зашло аж за ограждение трамвая", - говорится в сообщении.

Авто, проехав еще около 200 метров без колеса, зацепило ограждение. Проехав на бешеной скорости еще метров 50, водитель вылетел из авто и ударился головой об асфальт.

Когда приехала скорая, мужчина еще дышал. Умер, не приходя в сознание, по дороге в больницу. У погибшего констатировали открытую черепно-мозговую травму, переломы основания и свода черепа и тд.

Как сообщал "Апостроф", вечером в воскресенье, 9 июня, в результате дорожной аварии под Тростянцом, Сумской области, погибло два человека: один из них – заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: