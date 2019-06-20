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В центре Киева жестоко избили известного стилиста и его друзей: опубликовано фото

четверг, 20 июня 2019, 07:19
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Поздним вечером 19 июня в Киеве совершили нападение на известного украинского стилиста Олега Шурыгина и его друзей.

Как сообщила в Facebook активистка Александра Кроликовская, нападение произошло после премьеры фильма "Не прячь глаз - 2. Наши в США".

"Скорее всего, наемники малые команду от кураторов не атаковать возле здания "Изоляции", поэтому проследили за группой до станции метро Контрактовая площадь, где и произошло нападение. Олег пострадал больше всех - потому что, как вы знаете, он выглядит очень привлекательно и сексуально. Гомофобы сублимируют свое гомосексуальное влечение именно в насилие. Также пострадали две девочки, которым распили слизоточивый газ в глаза", - отметила она.

Отметим, что показ фильма проходил в рамках "Киев Прайда".

Как сообщили "Громадському" пострадавшие, людей избивали ногами по лицу. Всего было около четырех нападавших. Среди пострадавших также были несовершеннолетние.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Санкт-Петербурге напали на ЛГБТ-активистов.

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