В Киеве поймали "героя парковки" прямиком из автошколы: фото

В Киеве заметили дерзкого "героя парковки", который нарушил правила дорожного движения, при этом рекламируя услуги одной из автошкол столицы.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото с места инцидента.

"Из-за этого Nissan не видно пешеходов. Нормальная автошкола - нормально учит", - говорится в подписи к фото.

Уточняется, что снимок сделан на Подоле, на улице Волошской.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.