В центре Киева иностранцы устроили в кафе поножовщину: опубликованы фото и видео

В среду, 3 июля, в центре Киева, в "Арена Сити", произошла драка с поножовщиной, в результате чего пострадал охранник кафе Linas.

Об этом сообщает Информатор.

Так, двое мужчин кавказской национальности отдыхали в ресторане. Когда же нужно было оплатить по счету, посетители решили уйти, не заплатив. В этот момент подошла охрана и попросила внести необходимую сумму. В итоге, произошел конфликт с дракой.

Во время потасовки один из отдыхающих достал нож и ранил охранника в руку. У мужчины резаная рана левой руки. Ему оказывали помощь медики.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной.

Также в понедельник, 11 июня, в Киеве, на улице Пироговского, девушка устроила поножовщину, ранив двоих человек.