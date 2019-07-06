Психанул: сеть повеселило фото необычного ДТП в Киеве

В сети пользователи посмеялись с ДТП в Киеве, где дорогой внедорожник влетел в ограждение места ремонтных работ.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на проспекте Победы, рядом с улицей Гарматной. Водитель элитного автомобиля марки Lexus не заметил ограждение на дороге и врезался в него.

Пользователи сети с иронией прокомментировали происшествие.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Крымском мосту произошло ДТП из-за невнимательности водителя одного из автомобилей, что насмешило пользователей сети. На видео заметно, что девушка за рулем совсем не следит за дорогой.

Также в сети публиковали видеозаписи курьезной аварии с участием танка, который перевернулся в городе Наро-Фоминске (Московская область, Россия).