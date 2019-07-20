Годовщина гибели Павла Шеремета: как идет расследование резонансного убийства

В субботу, 20 июля исполняется ровно три года со дня смерти журналиста Павла Шеремета, который в этот день вышел из дома, сел в автомобиль и погиб вследствие взрыва.

О трагедии спустя три года вспоминает Украинская правда.

Так, в Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции. Также, по словам правоохранителей, следователи допросили владельцев и пользователей двух автомобилей, на которые обратили внимание журналисты. Кроме того, с бывшим сотрудником СБУ провели следственный эксперимент.

Напомним, что с самого начала основными версиями преступления называли профессиональную деятельность Шеремета и дестабилизацию ситуации в Украине – русский след. Среди возможных мотивов озвучивались также "неприязнь в отношениях или личные мотивы" и покушение на Притулу, так как подорванная машина формально принадлежала именно ей. За годы после убийства перечень версий не изменился.

Большую часть информации о возможных преступниках обнародовали в течение первых полугода. Речь идет о двух людях – единственные, кого можно назвать подозреваемыми, хотя официально у них нет такого статуса, а их имена пока неизвестны.

Это мужчина примерно 168-175 сантиметров роста с "испанской" бородкой и его напарница – на 5 см ниже. Они были в спортивных костюмах, человек – в кепке, напарница – в капюшоне. Они спускались по улице Ивана Франко, то идя отдельно, словно они не знакомы, то останавливаясь для общения.

Около 2:40 ночи женщина заложила взрывчатку, после чего оба снова пошли вместе.

Камеры также зафиксировали подозрительных людей, которые несколько дней ходили в районе дома Шеремета. Они меняли внешность и, как утверждают правоохранители, внимательно проверяли наличие видеокамер. Им приписывают проведение разведки перед преступлением.

За час до убийства в направлении Subaru прошла женщина, замаскированная париком и очками. Через несколько минут после взрыва она вернулась назад и, обойдя место трагедии, зашла в метро.

По официальной версии, активировать взрывчатку могли с заброшенного дома на улице Франко. Там, за 170 метров от перекрестка, есть лаз в заборе, и взрыватель мог наблюдать оттуда за автомобилем Шеремета и перекрестком.

В феврале 2017 года глава МВД Арсен Аваков вместе с подотчетной ему Нацполицией говорил о полутораста терабайтах записей, изъятых с камер наблюдения, более 400 судебных разрешений на доступ к телефонам, которые касались более 18 тысяч номеров, более сотни мониторингов соединений вблизи места взрыва, назначении 16 экспертиз.

Аваков рассказал также, что в июле в Украину въехала большая группа граждан России якобы для участия в мероприятиях одной нетрадиционной церкви. Соединения их телефонов зафиксировали в районе места жительства и работы Шеремета, в том числе 20 июля, после чего телефоны "сошли на нет". Силовики заверили, что подозревают этих людей в причастности и проверяют их.

В тоже время, в мае 2017 года журналисты-расследователи "Слидство.Инфо" вместе с коллегами из международной организации OCCRP опубликовали собственное расследование убийства.

Его результаты вызвали дополнительные вопросы к официальному следствию, поскольку журналистам удалось найти свидетелей и записи, которые остались без внимания правоохранителей. Они, в частности, предположили, что утром 20 июля женщина пришла на место преступления не одна, а с напарником, который дал сигнал, когда Шеремет сел в авто.

Однако главные находки журналистов касались ночных видеозаписей. Возле дома Шеремета камера зафиксировала несколько подозрительных автомобилей, которые покинули улицу Ивана Франко после того, как вероятные убийцы прошли мимо и заложили взрывчатку. Мужчины из этих автомобилей сначала вели себя как незнакомые, но позже общались, спускались ниже по улице, в направлении Subaru Шеремета.

За рулем одного из автомобилей, Skoda Octavia, был некий Игорь Устименко, которого расследователи идентифицировали как бывшего или нынешнего сотрудника СБУ. Он и владелица Skoda давали журналистам противоречивые показания о покупке авто. Устименко не мог внятно объяснить, что делал под домом Шеремета, намекал, что оказывал там частные услуги, уверял, что убийц не видел.

Мужчина не стал комментировать свою причастность к спецслужбам. Сама СБУ потом подтвердила связь с Устименко, но заявила, что его уволили еще в 2014 году.

Однако журналисты отмечали, что независимо от цели, с которой бывший правоохранитель приехал в ту ночь на улицу Франко, он мог быть ценным свидетелем. Но, по словам Устименко, следствие им не интересовалось.

Кроме того, в феврале 2017 года, следователи рассказывали, что говорили с 224 таксистами, которые проезжали возле места взрыва. Однако, вероятно, пропустили именно того, который мог видеть убийц и в момент закладывания взрывчатки остановился прямо у машины Шеремета. Этот водитель в разговоре с журналистами был удивлен таким совпадением и заверил, что его не допрашивали.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в субботу, 20 июля, отчитался о ходе расследования по делу Шеремета. А президент Владимир Зеленский инициировал брифинг по делу Шеремета во вторник, 23 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Авакова назвали основную версию убийства журналиста Шеремета.