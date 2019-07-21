В Киев везут подозрительных молодчиков: полиция показала фото и видео перехвата

Вечером в день выборов, 21 июля, правоохранители задержали несколько автобусов с людьми в форме, которые ехали в сторону Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как отмечается, за час до завершения внеочередных выборов в Верховную Раду, в полицию поступил ряд сообщений от жителей Броваров, Борисполя и Василькова о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении столицы.

"Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны, и едут в Киев. Сейчас полиция выясняет цель такого "вечернего путешествия"... Правоохранители просят с пониманием отнестись к полицейским мерам", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что задержанные молодые люди одеты в одинаковую форму.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция Киева расследует два случая нарушений на внеочередных парламентских выборах.