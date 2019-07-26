​Толпа жестоко избила полицейского в Киеве: опубликовано видео

В Оболонском районе столицы группа неадекватных молодых людей побила полицейского, который вмешался в их конфликт.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.

"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове", - говорится в сообщении.

По словам Крищенко, шесть подозреваемых в нападении на полицейского задержали. За нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Феде рации Крыму жестоко избили туристов , которые отказались платить за фото с орлами.