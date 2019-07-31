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​На улицах забили водопады и фонтаны: новые фото и видео очередного потопа в Киеве

среда, 31 июля 2019, 06:57
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30 июля, во второй половине дня, Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в потоки рек.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фото и видео.

В частности, очень подтопило Борщаговку: "поплыли" улицы Казимира Малевича и проспект Космонавта Комарова.

Кратковременная, но мощный ливень поступила немало беды: дождевая канализация опять не выдержала такого количества осадков.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

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