Виталий Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки в размере 20 млн долларов.

Об этом сообщает сайт мэра столицы.

"30 июля 2019 Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов. Якобы, указанный разговор был осуществлен в интересах киевского городского головы, то есть в моих. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! Такие высказывания господина Богдана, который является руководителем ОПУ, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. Также выяснить получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что следствием подобных заявлений должны быть не только раскрытие их на пресс-конференциях.

"Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. Надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса Президента Украины, сказал журналистам правду", - отметил Виталий Кличко.