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​Журналисты показали, как живут в Киеве вокзальные воры: видео

вторник, 06 августа 2019, 08:43
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Столичный железнодорожный вокзал превратился в ужасное преступное логово, где царит банда воров и нищих, перед которыми почему-то бессильна даже полиция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В муниципальной страже Киева численность банды оценивается в примерно 100 человек.

"Будем воровать всегда, всю жизнь", - говорят они. "У нас такая работа - нужно воровать", - объясняют эти люди.

Герои видео пикникуют у вокзала, на импровизированном столе - водка и вино. Мужчины возмущаются, почему им мешают отдыхать и зовут на проверку документов в линейный участок: "Люди себе отдыхают". Обвинения в кражах отвергают - говорят, что деньги получают попрошайничеством.

Знакомы эти лица и с особенностями работы столичной полиции: "Если бы была полиция из Соломенского райотдела, то они бы имели право, а эти заберут и через пять минут отпустят, даже не через пять минут, а через секунду".

Аренда квартиры возле вокзала стоит 8-12 тысяч тысяч гривен в месяц. Участники же банды живут в собственноручно сделанных хижинах с полиэтилена и древесины.

Дежурные полицейские не комментируют ситуацию, но журнал учета показывают. Почти все задержанные бывают в отделении чуть ли не ежедневно и имеют одинаковую регистрацию - город Берегово. Смысла прятаться выпущенные на свободу не видят - они уверены, что на вокзале украинской столицы могут делать все, что пожелают.

Как сообщал "Апостроф", на центральном железнодорожном вокзале Киева на горячем поймали банду воровок, которые залезли парню в сумку.

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