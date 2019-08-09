У метро "Вокзальная" в Киеве поймали сообщников уличных воров: опубликовано видео

У вокзала в Киеве были задержаны злоумышленники, которые "сотрудничали" со столичными ворами.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал активист Сергей Бондарь.

"Очередной патруль Муниципальная Варта Киева на вокзале. Встречаемся с Денисом Казанским. Не успели поздороваться как замечаем двух асоциальных элементов с красным кошельком "Версаче". Это не увязалось у меня в голове и после нескольких уточняющих вопросов оказалось, что кошелек краденый. Дурак еще и руки пытался ко мне протянуть, за что был положен отдохнуть. Кстати обратите внимание на стойкость его друга))", - говорится в сообщении.

Как оказалось, цыгане на вокзале украли у девушки кошелек, забрали из него деньги и передали другим злоумышленникам, роль которых найти владельца и требовать деньги за возврат документов.

Как сообщал "Апостроф", столичный железнодорожный вокзал превратился в ужасное преступное логово, где царит банда воров и нищих, перед которыми, почему-то, бессильна даже полиция.