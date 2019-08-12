Опубликована петиция о возвращении Андреевской церкви под контроль Киева

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом отменить передачу Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольского патриархата.

Автором петиции выступил Александр Логвиненко.

"Отменить передачу Андреевской церкви в 2018 году в безвозмездное постоянное пользование Константинопольского патриархата, как объекта культурного наследия и памятника архитектуры народа Украины, который находится в государственной собственности", - говорится в тексте петиции.

На момент публикации новости петиция, опубликованная 10 августа, собрала 189 подписей из 25 тысяч. На сбор необходимых подписей у петиции есть еще 91 день.

Напомним, 18 октября 2018 года Верховная Рада поддержала идею тогдашнего президента Петра Порошенко и передала Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

Соответствующий проект закона №9208 поддержали за основу и в целом 237 депутатов.