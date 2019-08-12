В Киеве заминировали все мосты через Днепр: подробности

Вечером в понедельник, 12 августа, в Киеве сообщили о минировании всех мостов через Днепр, больниц и ТРЦ.

Об этом сообщают журналисты со ссылкой на Национальную полицию.

В полиции было принято решение направить на основные объекты взрывотехников, следователей и кинологов с собаками.

Отдельные издания отмечают, что "заминированы" были также столичные аэропорты. В районе 17:00 также поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. В данный момент уже проверено здание Национальной академии государственного управления при президенте Украины, там взрывоопасных предметов не было найдено.

Киевский городской паблик собрал все сообщения о минировании за вечер 12 августа.

Ранее эксперт в комментарии для "Апострофа" заявил, что чаще всего сообщают о минировании в Украине люди юридически неграмотные, психически неустойчивые или представители криминала. Так, в качестве примера первой категории "минеров", спикер Нацполиции Ярослав Тракало рассказал о случае минирования свадьбы из-за ссоры с родственниками.