В Киеве разоблачили медиков, наживавшихся на онкобольных: опубликованы фото

В пятницу, 16 августа, оперативники полиции Киева с работниками прокуратуры провели обыски у сотрудников Национального института рака (НИР) МОЗ Украины.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Правоохранители зафиксировали факты вымогательства и получения врачами взяток от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в тендерах по закупке лекарств и медикаментов для нужд института Рака.

Суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тысяч до 70 тысяч гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время обысков в служебных помещениях Института Рака и по месту жительства фигурантов были изъяты документы, подтверждающий причастность врачей к противоправной деятельности. В служебном кабинете одного из фигурантов оперативники изъяли 20 тысяч гривен.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.